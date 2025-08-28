Vlahovic al Milan, annuncio clamoroso di calciomercato

Dusan Vlahovic, ancora lui. Alla Juve segna, gioca, ma il suo futuro resta appeso. In aria. Il serbo sa che il club lo considera cedibile, e per questo si è mosso. Ha detto sì a un taglio dell’ingaggio. Da 12 milioni – troppo per chiunque in Italia – a 6. Con bonus fino a 7 e mezzo. Quattro anni di contratto. È una mano tesa al Milan.

Calciomercato, Milan e Juventus al centro di tutto

E il Milan? Ci pensa. Perché Harder è arrivato, Boniface non più, ma davanti manca ancora qualcosa. Allegri (che paradosso) lo vuole tenere, perché per lui DV9 resta garanzia di gol e presenza. Ma il mercato è quasi finito. E il giocatore balla in mezzo, né dentro né fuori.

La Juventus fa sempre il suo gioco

La Juve continua a fare il suo gioco: ascolta, aspetta. Chiede 20 milioni. I rossoneri non vanno oltre 15, più qualche bonus. Poco, ma abbastanza per bloccare tutto. Per ora. Il tempo stringe. Meno di una settimana. O si trova l’incastro, o Vlahovic resta lì, a Torino. Con una situazione che, detta tutta, non convince più nessuno.