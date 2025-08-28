Milan, finale di fuoco: Tare ha scelto i prossimi 4 colpi di mercato!

Il Milan si prepara a vivere giorni incandescenti in questo rush finale di calciomercato. Igli Tare è al lavoro per regalare ad Allegri gli ultimi tasselli fondamentali, con almeno quattro nuovi colpi di spessore in programma. Le manovre, però, non riguardano solo le entrate: in via Aldo Rossi si lavora anche su cessioni importanti che potrebbero fare spazio appunto ai nuovi acquisti in entrata.

Milan, quattro botti di calciomercato nel mirino

Il primo grande obiettivo è sempre l’attaccante. Tutto porta a Harder dello Sporting Lisbona: l’affare è ormai definito, manca soltanto l’ultimo via libera per chiudere. Parallelamente, resta viva la suggestione Dusan Vlahovic: il serbo rimane un pallino di Allegri, ma l’operazione è complicata e legata a condizioni economiche molto specifiche e affatto scontate.

Il secondo colpo riguarderà invece la difesa. Lo ha confermato anche Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Il Milan prenderà un difensore centrale. La decisione è stata presa: Allegri e Tare hanno avuto diversi incontri e hanno deciso di puntare su un profilo importante per alzare il livello della retroguardia”. Resta da capire quale sarà il nome prescelto, ma la linea è tracciata.

Per il centrocampo, Allegri ha un solo preferito: Adrien Rabiot. Il francese è considerato l’innesto ideale per completare la mediana rossonera, ma la trattativa non è semplice. Serviranno circa 15 milioni per convincere il Marsiglia e soprattutto un accordo con la madre-agente per l’ingaggio. L’eventuale arrivo di Rabiot sarebbe comunque legato a un’uscita: Musah è vicino all’Atalanta, ma in lista partenti ci sono anche Bennacer e Adli. In alternativa, Tare tiene d’occhio Giovanni Fabbian del Bologna, giocatore più giovane e meno costoso ma dalle caratteristiche simili a quelle di Rabiot.

C’è infine un quarto possibile colpo, che dipenderebbe da una cessione pesante. Samuel Chukwueze, infatti, è nel mirino del Fulham, pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro complessivi. Se l’operazione andasse in porto, il Milan virerebbe su un nuovo esterno offensivo. Uno dei nomi caldi è quello di Rayan, talento brasiliano del Vasco da Gama, ma non è escluso che possano emergere altre soluzioni a sorpresa. Il finale di agosto, insomma, si annuncia bollente. Allegri aspetta rinforzi di livello, Tare lavora senza sosta: il Milan prepara un finale di calciomercato di fuoco che potrebbe cambiare ulteriormente volto alla squadra.