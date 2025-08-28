Colpaccio Juventus, Romano dà l’annuncio: “Posso dirvi che…”

La Juventus, come era facile pronosticare, sarà una delle protagoniste assolute della fase finale di questo calciomercato estivo. Il tempo sta ormai finendo, anche se la Juve ha ancora diverse questioni in ballo tra possibili cessioni e nuovi colpi di mercato in entrata.

Senza dubbio Igor Tudor aspetta rinforzi in diverse zone del campo o almeno questa è la speranza del tecnico – oltre che dei tifosi bianconeri. Le ultime news si concentrano in particolare sui diversi giocatori che sono in uscita (tra cui Vlahovic, Kelly, Savona e altri ancora). Ma occhio pure a chi potrebbe sbarcare a Torino.

Kolo Muani è e rimane il sogno di calciomercato della Juventus per l’attacco. Ma la Vecchia Signora sta lavorando anche a un altro possibile colpaccio last-minute. Proprio di questo ha parlato nelle scorse ore il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

Non solo Kolo Muani: altro concreto obiettivo di calciomercato della Juventus

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Mi chiedete in tanti di Zhegrova e della Juve. Posso dirvi solo ciò che so oggi e che mi porto dietro da giorni. Da quello che mi risulta, Zhegrova alla Juventus si fa solo se Nico Gonzalez va all’Atletico Madrid o, comunque, lascia la Juve a titolo definitivo. Dunque, se dovesse partire l’operazione Nico Gonzalez-Atletico con cessione definitiva – quindi con un’entrata economica per la Juve – il club è pronto a reinvestire su Zhegrova, anzi prontissimo. Ha già il sì del giocatore e un’intesa sul contratto in mano. Se invece Nico Gonzalez non parte – e al momento l’Atletico Madrid non ha ancora chiuso gli accordi su di lui – allora l’affare Zhegrova rischia di restare bloccato.”