Calciomercato Juventus, Fabrizio Romano sgancia la bomba

Fabrizio Romano è tornato a parlare di mercato Juve, stavolta sul suo canale YouTube. Il nome è quello di Edon Zhegrova, esterno del Lille che piace parecchio ai bianconeri.

Romano è stato chiaro (anzi, chiarissimo): Zhegrova alla Juve si fa solo a una condizione. E cioè l’uscita di Nico Gonzalez. Se l’argentino dovesse davvero andare via a titolo definitivo, magari all’Atletico Madrid, allora i soldi incassati verrebbero girati subito sull’esterno kosovaro.

E qui il punto: la Juve è pronta. Prontissima, dice Romano. C’è già un ok del giocatore, c’è già un accordo sul contratto. Tutto apparecchiato. Ma senza la cessione di Nico il discorso si blocca. E l’Atletico, al momento, non ha ancora trovato l’intesa per chiudere.

Insomma, il domino dipende tutto da quella mossa. Se parte Nico, Zhegrova diventa il colpo. Se resta, la pista si raffredda. E a Torino, per adesso, non resta che aspettare.