Vlahovic, addio Juventus: “Pazza idea, va al Milan se…”

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan, che vuole chiudere al meglio la propria campagna acquisti, ma anche per la Juventus sul fronte Vlahovic. Il nome più concreto per l’attacco rossonero è diventato quello di Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Ma attenzione, perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe ancora succedere di tutto.

E, stando alle ultime news, non è affatto scontato che il centravanti danese classe 2005 escluda a priori la pista Vlahovic, che rimane il grande sogno di calciomercato di Allegri per l’attacco del “suo” Milan. Proprio a tal proposito, nelle ultime ore sta rimbalzando un’indiscrezione decisamente importante, sia per la Juve che in ottica rossonera.

Milan, idea Harder più Vlahovic: lo scenario di calciomercato

Allegri non ha mai smesso di spingere per Dusan Vlahovic, considerato il centravanti ideale per completare definitivamente l’attacco. Il serbo resta il grande sogno del tecnico rossonero e la dirigenza tiene aperto uno spiraglio per tentare l’affondo con la Juventus nelle battute finali di calciomercato. E la vera notizia è che Harder non chiuderebbe affatto le porte a un altro grande colpo là davanti.

Secondo il Corriere della Sera, molto dipenderà da due fattori: le richieste economiche dell’entourage di Vlahovic – soprattutto sul fronte ingaggio – e la situazione legata a Santiago Gimenez. L’attaccante messicano potrebbe infatti rientrare nei piani della Roma di Gasperini se Dovbyk dovesse lasciare la capitale. Uno scenario che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe liberare lo spazio necessario per l’assalto rossonero al numero 9 della Juve. Un incastro certamente complicato. Ma il Milan non esclude nulla: il sogno di vedere Harder e Vlahovic insieme resta vivo fino all’ultimo giorno di mercato.