Juventus, offerta clamorosa: “60 milioni di euro per…” | Calciomercato

La Juventus non molla la presa su Randal Kolo Muani. Come riportato da Sportmediaset, i bianconeri hanno rilanciato per l’attaccante francese, nonostante il gol di Vlahovic contro il Parma e il clima più disteso con i tifosi dopo settimane complicate.

Il nome di Kolo Muani resta in cima alla lista. Da oltre due mesi Comolli porta avanti i colloqui con il PSG, provando a costruire un ritorno che Tudor ha chiesto con forza: il tecnico croato lo ha avuto lo scorso anno in prestito e lo considera un tassello fondamentale per il suo gioco.

Le trattative, però, sono state un continuo tira e molla. La Juve pensava di aver trovato un’intesa nelle scorse settimane, ma il club parigino ha alzato di nuovo le richieste: 70 milioni la nuova valutazione, cifra giudicata fuori mercato rispetto ai 50 messi sul tavolo dai bianconeri a metà agosto. Nonostante questo, la volontà è chiara: la Juve ci prova fino in fondo. L’ultima offerta prevede un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 50. Una formula che permetterebbe di spalmare i costi senza appesantire subito il bilancio. Ora la palla passa al PSG: Kolo Muani e la Juve aspettano un segnale, un passo avanti che possa finalmente sbloccare una trattativa infinita.