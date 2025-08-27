Juventus, Balzarini dà l’annuncio su Kolo Muani | Calciomercato

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. E dalle sue parole emerge una posizione piuttosto netta da parte del club bianconero.

Le ultimissime su Kolo Muani da Balzarini

“La trattativa Kolo Muani è chiusa per la Juve a 55 milioni complessivi: 10 per il prestito e 45 per il riscatto. La Juve la considera definita così, ora bisogna vedere cosa risponderà il Paris Saint-Germain. Da quella cifra i bianconeri non si muovono”. Questo il concetto espresso dal giornalista. Resta dunque in attesa la risposta dei parigini, che continuano a chiedere di più. Si parla di una valutazione vicina ai 70 milioni, ma da Torino il messaggio è chiaro: non si va oltre. Una linea rigida, confermata dallo stesso Balzarini: “Così mi è stato detto, la Juve non spenderà quella cifra”. La palla adesso è davvero al PSG. Decidere se accettare o tenere duro. Perché la Juve, almeno per ora, non ha alcuna intenzione di rilanciare.