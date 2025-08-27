Follia Juventus, scambio con il Milan: “Sarebbe clamoroso!”

Come vi stiamo raccontando in questi ultimi giorni di calciomercato, nelle ore che ci separano al gong finale di questa sessione estiva non si può veramente escludere nulla in Serie A, tantomeno quando si parla di club come Juventus e Milan.

I due top club infatti hanno ancora parecchie questioni aperte da risolvere nel rush finale di mercato e le sorprese e i colpi di scena potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Così come possibili affari in sinergia, che potrebbero accontentare un po’ tutti. O quasi. In particolare, attenzione soprattutto a un possibile clamoroso scambio tra Milan e Juve che sta facendo molto parlare in queste ore.

Milan-Juventus, scambio di calciomercato: lo scenario

Sappiamo che i bianconeri hanno ancora in ballo la spinosa situazione Dusan Vlahovic, che rimane il grande sogno di mercato di Allegri per l’attacco del Milan. Alla Juve invece piace particolarmente il rossonero Alexis Saelemaekers, jolly ritenuto però molto prezioso dallo stesso tecnico livornese.

Ecco allora che l’unica carta possibile in mano alla Signora per convincere Allegri a lasciar partire l’esterno belga potrebbe essere proprio Vlahovic. E c’è chi in nelle ultime ore ha parlato approfonditamente proprio di questo possibile scenario di mercato tra Milan e Juventus.

In particolare, il noto giornalista Giovanni Capuano sul proprio profilo ufficiale di X ha sentenziato: “Dimenticando per un attimo tutte le questioni economiche e concentrandoci su quelle tecniche e di potenziale impatto sulla stagione, in uno scambio tra Vlahovic e Saelemaekers ci guadagnerebbe in maniera clamorosa il Milan. Non la Juventus“. Una presa di posizione netta e chiara del giornalista. Staremo a vedere se Juve e Milan vorranno veramente mettere in piedi questo possibile scambio che avrebbe del clamoroso negli ultimi giorni di calciomercato.