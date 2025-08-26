Milan scatenato: Harder più altri due colpacci di mercato!

Il Milan è chiamato a stringere i tempi: il calciomercato sta entrando nella sua fase decisiva e ci sono ancora tanti fronti aperti. Il più importante resta senza dubbio quello legato all’attaccante. Saltata la pista Boniface, i rossoneri hanno virato con decisione su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. La trattativa procede spedita attorno a una valutazione complessiva di circa 27 milioni di euro: le parti sono in contatto costante e nelle prossime ore l’operazione potrebbe davvero prendere il volo.

Sul tavolo, però, resta anche l’ipotesi Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è da sempre il preferito di Massimiliano Allegri e continua a rappresentare la prima scelta per rinforzare l’attacco rossonero. Da non escludere dunque possibili sorprese per l’attacco rossonero. Ma non solo. Harder infatti rappresenta la pista più calda, ma non l’unica per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan: in via Aldo Rossi si lavora su più fronti, con possibili sorprese in arrivo anche in altri reparti.

Milan, le ultime news sugli obiettivi di calciomercato

A centrocampo torna prepotentemente il nome di Giovanni Fabbian del Bologna. Giovane, italiano e con grandi margini di crescita, il classe 2003 piace da tempo sia ad Allegri che alla dirigenza. Il suo arrivo dipenderebbe però da una possibile uscita: quella di Yunus Musah, finito nel mirino dell’Atalanta, pronta a presentare un’offerta tra i 20 e i 25 milioni. Secondo Gianluca Di Marzio, se i rossoneri aprissero alla cessione dello statunitense, partirebbe subito l’assalto a Fabbian, valutato 15 milioni più bonus, anche se il Bologna al momento resiste e non intende privarsene facilmente.

Qualche movimento potrebbe arrivare anche sugli esterni. Come sottolineato da Niccolò Ceccarini su TMW, Samuel Chukwueze resta un obiettivo forte del Fulham, pronto a portarlo in Premier. Se il nigeriano dovesse partire, il Milan potrebbe reinvestire su un altro profilo: Rayan, talento brasiliano classe 2006 del Vasco da Gama, già segnalato anche da Di Marzio nei giorni scorsi. Ore caldissime, dunque, per il Milan: Harder in cima alla lista, Vlahovic sempre sullo sfondo, ma anche possibili colpi di calciomercato a sorpresa tra centrocampo ed esterni offensivi. Il mercato rossonero è tutt’altro che chiuso.