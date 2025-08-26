Juventus, notizia bomba su Kolo Muani: terremoto!

Durante La Domenica Sportiva, Ciro Venerato ha lanciato un aggiornamento pesante sul caso Kolo Muani. Secondo l’esperto di mercato, l’attaccante francese sarebbe furioso con il PSG.

Cinque giorni fa – ha raccontato – c’era un accordo di massima tra i due club: 50 milioni per portarlo a Torino. Tutto fatto, o quasi. Poi, improvviso, il dietrofront. Nel giro di 48 ore la dirigenza parigina ha cambiato idea, ha alzato la richiesta a 70 milioni e, nello stesso tempo, ha iniziato a parlare con due società di Premier League.

Una mossa che non è piaciuta per niente al giocatore. Kolo Muani, riferisce Venerato, ha fatto sapere chiaramente di voler soltanto la Juventus. E poco importa se i bianconeri, prima di chiudere, dovranno risolvere la questione legata a Dusan Vlahovic. Anche il gol di ieri sera, in questo senso, cambia poco o nulla.

La posizione dell’attaccante resta netta: pronto a dare battaglia al PSG pur di arrivare a Torino. E a Torino, dal canto loro, sono convinti che Kolo Muani non farà passi indietro.