Juventus, clamoroso! Al posto di Kolo Muani ecco chi arriva

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Randal Kolo Muani spinge per tornare alla Juventus. L’attaccante francese non ha preso bene l’ennesima richiesta al rialzo del PSG, mossa che ha complicato ulteriormente la trattativa. Nelle ultime ore il giocatore avrebbe chiesto direttamente ai vertici parigini di non ostacolare l’affare e di agevolare il suo ritorno a Torino. La Juve dal canto suo resta pronta a investire circa 50 milioni, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, formula che a Parigi finora non ha trovato apertura.

Calciomercato Juventus, occhio alle alternative di Kolo Muani

Nonostante i paletti, Comolli non ha mollato il tavolo delle trattative: è convinto che un compromesso sia ancora possibile, anche perché Kolo è ormai considerato fuori progetto dal club francese. Una situazione che potrebbe aprire spiragli nei prossimi giorni. Intanto alla Continassa si muovono anche su altri fronti. Sono stati riallacciati i contatti per Loïs Openda del Lipsia, per Nicolas Jackson del Chelsea (dove c’è forte la concorrenza dell’Aston Villa) e per Christopher Nkunku, sempre in uscita dai Blues.