Clamoroso Juventus: scambio pazzesco con il Milan!

Il calciomercato è notoriamente imprevedibile, in particolar modo quando si entra nelle fasi finali della sessione estiva. Negli ultimi giorni di mercato infatti può veramente succedere di tutto e lo sanno molto bene alcune big della nostra Serie A, come ad esempio Juventus e Milan.

Entrambi i club hanno infatti diverse situazioni in bilico, tanto in uscita quanto in entrata. E saranno tra le squadre italiane protagoniste e più attive nel rush finale di questo calciomercato. Tanto che, stando alle ultime news che circolano in queste ore, Juve e Milan potrebbero anche dar vita a un clamoroso scambio di mercato in extremis.

Possibile affare di calciomercato tra Milan e Juventus

Sappiamo che i bianconeri hanno la massima necessità di risolvere la questione Vlahovic e sappiamo anche che il bomber serbo è il vero grande sogno di mercato di Allegri per l’attacco rossonero. Il Milan starebbe lavorando con l’entourage del classe 2000 per raggiungere un’intesa sull’ingaggio, ma poi bisognerebbe arrivare a un accordo anche con la Signora. Ed è qui che potrebbe nascere l’idea di uno scambio.

La Juventus nelle ultime ore è in pressing per Saelemaekers, che piace molto a Tudor. Allegri però non vorrebbe privarsene, dunque uno scambio tra l’esterno belga e Vlahovic appare un po’ complicato (anche se comunque da non escludere a priori). Un giocatore che invece potrebbe rientrare nell’affare è Samuel Chukweze, che il Milan potrebbe far partire senza troppe remore e che potrebbe far comodo alla Juve che cerca un esterno offensivo con quelle caratteristiche. Occhio dunque a questa possibile suggestione di scambio tra Milan e Juventus che potrebbe sbocciare negli ultimi giorni di calciomercato.