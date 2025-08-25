Calciomercato Inter, colpo in arrivo: “Lo ha chiesto Chivu!”

L’arrivo ufficiale di Andy Diouf ha permesso a Cristian Chivu di avere finalmente il tassello che mancava in mezzo al campo. Ma il calciomercato dell’Inter non si ferma qui. Ora l’attenzione della dirigenza si sposta sulla difesa, reparto che necessita di un rinforzo indipendentemente da quello che sarà il futuro di Benjamin Pavard.

Di questo avviso è lo stresso tecnico Chivu che, secondo quanto riferito da Il Giorno, avrebbe appunto chiesto un nuovo difensore centrale alla dirigenza nerazzurra. E l’allenatore dell’Inter avrebbe anche indicato un identikit molto chiaro sul quale puntare.

Difesa Inter, caccia al mister X: gli obiettivi di calciomercato

“Chivu ha chiesto un difensore giovane, con capacità di recupero in campo aperto, pronto per rappresentare presente e futuro del reparto“, così scrive il Giorno sull’obiettivo di mercato per la difesa nerazzurra delineato dal tecnico dell’Inter. Un profilo probabilmente estero, di prospettiva ma sul quale poter lavorare bene sin da subito.

Tra i nomi accostati c’è sempre quello di Solet dell’Udinese (25 anni) che piace molto all’Inter ma che ha comunque un costo non indifferente: 25 milioni di euro. Il Corriere dello Sport ha fatto poi il nome di Yusuf Akçiçek, difensore 19enne del Fenerbahce, ma anche i questo caso c’è una richiesta abbastanza alta da circa 20 milioni. E intanto continuano a circolare profili di livello come Kim, Akanji, Upamecano e Antonio Silva: suggestioni, più che piste concrete ad oggi.

La traccia però sembra delineata: l’identikit ideale è quello di un difensore giovane, ma già con un minimo di esperienza, in linea con la filosofia seguita fin qui da Oaktree. I colpi Sucic, Bonny, Luis Henrique e lo stesso Diouf raccontano questa logica: investire su giocatori di prospettiva, ma pronti a crescere subito. Resta quindi da capire chi sarà il vero “mister X” che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato dell’Inter.