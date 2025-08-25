Addio Juventus: “Sta per salutare tutti” | Calciomercato

Juventus, aggiornamenti pesantissimi su una cessione che sembra ad un passo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Nico Gonzalez è sempre più lontano. L’argentino potrebbe addirittura ridursi l’ingaggio pur di dire sì all’Atletico Madrid. Una mossa che aprirebbe scenari interessanti anche per l’Atalanta: il domino porterebbe a rimettere in gioco il nome di Lookman, già seguito un anno fa. Se Gonzalez dovesse davvero approdare a Madrid, non è escluso un incastro con Nahuel Molina. L’esterno, che ha perso il posto da titolare (ieri al suo posto Marcos Llorente), potrebbe rientrare in uno scambio utile a tutti. In casa Juve, intanto, resta l’idea di puntare su un giocatore capace di muoversi su più corsie. Per questo i contatti con il Lille per Edon Zhegrova non si sono mai interrotti: contratto in scadenza tra un anno, valutazione di circa 20 milioni. Un profilo che risponde perfettamente alle esigenze bianconere.