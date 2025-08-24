Colpaccio Milan, poco fa il clamoroso annuncio: “C’è il sì!”

Il Milan resta vigile, pronto a sfruttare ogni spiraglio utile nel rush finale di questo calciomercato. Sul taccuino di Tare ci sono ancora diversi nomi, un po’ per tutti i reparti. In difesa si cerca un’occasione d’esperienza e low cost, mentre la sorpresa più grande potrebbe arrivare in mezzo al campo.

Il discorso è legato soprattutto a una possibile partenza di Yunus Musah. Se l’americano dovesse lasciare Milano, i rossoneri tornerebbero con forza alla ricerca di una nuova mezzala per completare la mediana a disposizione di Max Allegri. E proprio da questo punto di vista, attenzione a un nome clamoroso che potrebbe rappresentare la vera sorpresa degli ultimi giorni di mercato del Milan.

L’indiscrezione di calciomercato: “Il Milan ci prova sul serio”

Il nome che stuzzica più di tutti è quello di Adrien Rabiot, autentico pupillo storico di Allegri. Il tecnico livornese lo conosce a memoria e lo apprezza moltissimo. Nelle ultime ore è stato Orazio Accomando, giornalista di Mediaset e DAZN, a rilanciare la notizia sul suo profilo X. Ecco quanto rivelato dal giornalista.

“Come anticipato lunedì, il Milan ci sta seriamente provando per Adrien Rabiot. Sondaggio concreto dei rossoneri, sia con il Marsiglia che con il giocatore, che apre alla destinazione, forte del rapporto con Allegri. Situazione da monitorare con attenzione”.

Un’apertura che alimenta le speranze rossonere: la possibilità di un colpaccio last minute non è da escludere. Il Milan continua a guardarsi intorno, pronto a cogliere ogni possibile opportunità dell’ultim’ora. E l’idea Rabiot, in questo finale di mercato, rischia di diventare più di una semplice suggestione.