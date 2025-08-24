Ciao Milan, vado alla Juventus: voce folle di calciomercato

La Juventus non ha intenzione di lasciare perdere Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, classe ’99, resta un nome in cima alla lista di Igor Tudor. Al tecnico piace perché è uno che si adatta, che può coprire più ruoli e dargli respiro in una stagione che si annuncia pesante, piena di partite e rotazioni obbligate. Dal lato Milan il discorso è chiaro: il giocatore non è considerato intoccabile.

Calciomercato, le ultimissime da casa Milan… e Juventus

Non svendono, ma lo ascoltano volentieri chi arriva con l’offerta giusta. E l’offerta giusta, per loro, significa 20-25 milioni. Sotto quella cifra, non si muove nulla.

Il problema è tutto bianconero. La Juve quei soldi non li ha da mettere sul piatto subito. Prima serve una cessione, magari anche più di una. Senza un’uscita importante l’affare non decolla. Comolli lo sa, Tudor lo sa. Ed è per questo che, al momento, resta solo un’idea.L’impressione è che la trattativa possa vivere di scossoni improvvisi. Basta un incastro, un giocatore che parte, e la situazione cambia. Fino ad allora, Saelemaekers resta sospeso: tra un Milan che aspetta e una Juve che ci pensa, ma non può ancora affondare.