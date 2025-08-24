Botto Juventus, Pedullà conferma tutto: “Vi posso dire che…”

Si apre una settimana caldissima di calciomercato, quella che porterà al gong finale e alla chiusura definitiva dei conti, e la Juventus è chiaramente destinata ad essere una delle squadre protagoniste degli ultimi giorni di mercato. Saranno ore e giornate di fuoco in casa Juve, che è ancora in ballo su tantissimi tavoli differenti e con tantissime situazioni ancora da risolvere.

Nelle scorse ore Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, sul proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione di casa bianconera e svelato alcune delle ultime news più interessanti che riguardano appunto i movimenti e i piani della Vecchia Signora.

Juventus, calciomercato bollente: le ultime notizie da Pedullà

“La Juve aspetta questi ultimi giorni per entrare in azione sul mercato. Nelle ultime ore è circolato il nome di Lois Openda, è un nome che vi ho fatto diversi giorni fa in ottica bianconera. E’ sicuramente un’alternativa. Il Lipsia non sta passando un bel momento, sia sul campo che in termini di calciomercato con qualche giocatore che vuole andare via”. Il giornalista ha poi approfondito la questione, svelando ulteriori dettagli in merito.

“Vi posso dire che Openda è un nome che dobbiamo tenere in considerazione per la Juventus solamente nel caso in cui non andasse in porto la vicenda Kolo Muani. Openda ha avuto dei contatti con la Juve, ma la precedenza ce l’ha Kolo Muani anche per accontentare il francese che ha sempre messo al primo posto i bianconeri accantonando tutti gli altri. Vi ho parlato anche di Nicolas Jackson, che è un altro nome che Juventus ha sondato, ma prima c’è la partita aperta per Kolo Muani che è ancora da seguire, sperando che l’asticella per il francese non venga alzata a dismisura”.