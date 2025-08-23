Vlahovic al Milan: annuncio improvviso poco fa

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic e sulle mosse della Juventus. Il Milan, che inizialmente sembrava la destinazione più probabile, oggi guarda anche ad altri profili. Ma il discorso resta aperto.

Vlahovic al Milan? Le ultime di calciomercato

Secondo Balzarini la situazione è un po’ a metà: “ni”, ha detto. Perché da una parte Vlahovic continua ad aspettare i rossoneri, dall’altra è pronto a restare in bianconero se non si aprirà lo spiraglio giusto. In quel caso, l’idea sarebbe quella di tornare sul mercato a gennaio, cercando allora l’incastro che finora non si è materializzato.

Il nodo è sempre lo stesso: manca un’offerta vera, scritta nero su bianco. Il Milan non ha ancora mosso passi ufficiali per l’attaccante serbo. Tutto, per adesso, resta nel campo dei contatti, delle chiacchiere, delle sensazioni.

E proprio qui Balzarini insiste: l’attesa è che qualcosa arrivi già nella prossima settimana. Magari la prima proposta concreta, la prima mossa capace di rompere l’equilibrio. Perché chi vive e mastica mercato ogni giorno lo sa: basta poco per cambiare lo scenario.