Juventus, colpo di scena Vlahovic: “Va al Milan? Lui ha deciso!”

Nonostante l’arrivo di Boniface, sembrerebbe che il Milan non voglia chiudere il suo calciomercato in entrata, neanche quello relativo al proprio reparto d’attacco. Da più parti si vocifera che il Diavolo possa ancora piazzare un colpo importante là davanti, sfruttando la possibilità di cedere Santi Gimenez per circa 30 milioni di euro.

In questo caso, il Milan avrebbe chiaramente bisogno di un’altra prima punta di ruolo che completi l’attacco a disposizione di Max Allegri. E senza ombra di dubbio, come vi abbiamo sempre ripetuto, il vero grande sogno di mercato del tecnico rossonero è sempre Dusan Vlahovic.

E il fatto che la Juventus abbia estrema necessità di risolvere il caso relativo al centravanti serbo entro la fine di questo calciomercato potrebbe agevolare un’incursione in extremis del Milan. A tal proposito, nelle scorse ore sono arrivate nuovi aggiornamenti in merito decisamente interessanti.

Vlahovic sogno di calciomercato del Milan dalla Juve: il punto

Attenzione infatti alle parole del noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini – sempre molto vicino all’ambiente Juve – che ha fatto il punto su Vlahovic sul proprio canale YouTube: “Il fatto che il Milan stia guardando altri profili complica la situazione di Dusan Vlahovic? Diciamo ni. Vlahovic, infatti, aspetta solo il Milan, altrimenti è pronto a rimanere alla Juventus e a giocarsi la carta del mercato di gennaio. Ci si attende un’offerta ufficiale del Milan – che finora ancora non ne ha presentate – già dalla prossima settimana. Questa è la sensazione di chi vive il calciomercato”. Attenzione dunque sempre ai possibili sviluppi sull’asse Juventus-Milan per Vlahovic negli ultimi giorni di mercato. Tutto potrebbe ancora succedere.