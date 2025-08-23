Juventus, annuncio clamoroso di mercato su Sky Sport in diretta

Igor Tudor dovrà farne a meno ancora per un po’. Alla prima contro il Parma il tecnico bianconero non avrà a disposizione Kolo Muani, il rinforzo che aspetta da settimane.

Calciomercato Juventus, le ultime novità su Kolo Muani

Le ultime notizie arrivano da Sky Sport: la Juventus è ancora al lavoro con il Paris Saint-Germain per cercare di limare la distanza economica. I francesi continuano a chiedere circa 60 milioni di euro, cifra considerata troppo alta da Giuntoli. La trattativa va avanti, ma l’accordo definitivo non c’è.

Intanto l’attaccante ha fatto la sua scelta. Ha respinto tutte le altre destinazioni che gli sono state proposte, lasciando un messaggio fin troppo chiaro: vuole solo la Juventus.

Un braccio di ferro che potrebbe durare ancora qualche giorno. In casa bianconera c’è fiducia, ma fino alla firma Tudor dovrà aspettare. E intanto preparare il debutto senza il giocatore che aveva immaginato titolare.