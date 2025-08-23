Follia Milan, ora Tare pensa a un colpo pazzesco: “Un ex Juventus!”

Il calciomercato del Milan potrebbe non chiudersi con Victor Boniface. Stando alle ultime notizie che circolano infatti in ambiente rossonero, Tare potrebbe pensare a qualche colpo finale, approfittando magari anche di qualche occasione che può presentarsi negli ultimissimi giorni di mercato.

Si parla ad esempio di un esterno offensivo qualora dovesse partire Chukwueze, che ha mercato soprattutto in Premier League. In questo caso, occhio sempre al gioiellino brasiliano del Vasco da Gama Rayan che è finito nei radar di Tare. Ma circolano voci pure su un ulteriore colpo in attacco nel caso in cui arrivasse un’offerta da circa 30 milioni per Gimenez.

In questo caso, occhio a Vlahovic della Juventus e a Harder dello Sporting Lisbona. Ma non solo. Il Milan infatti starebbe pensando anche a un altro grosso colpo di calciomercato e tra gli obiettivi ci sarebbe un ex giocatore proprio della Juve.

Pazza idea di calciomercato per il Milan: occhio all’ex Juve

Non è escluso infatti che i rossoneri affondino negli ultimi giorni di mercato anche per un altro difensore centrale di esperienza, visto che Allegri potrebbe continuare a lavorare anche su una difesa a tre. A tal proposito, di nomi ne sono circolati molti, come ad esempio quello di Djimsiti dell’Atalanta. Come detto però, la grande suggestione a sorpresa è rappresentata da un ex Juventus.

Occhio infatti al possibile ritorno in Serie A per Merih Demiral, centrale turco classe 1998 oggi all’Al Ahli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome di Demiral sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri lo considerano un profilo affidabile per dare maggiore solidità al reparto arretrato e completare la rosa a disposizione di Allegri. Con un contratto in scadenza e la possibilità di chiudere a cifre abbordabili, l’operazione potrebbe diventare concreta soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato. Un colpo low-cost ma d’esperienza, che permetterebbe al Milan di puntellare la difesa con un giocatore già rodato in Serie A.