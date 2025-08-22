Rabiot torna alla Juventus? Parla Balzarini

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato della Juventus con parole dirette. Il giornalista ha voluto chiarire subito un aspetto: “Non fatevi suggestionare da Rabiot messo fuori rosa, io non credo che tornerà”.

Calciomercato Juventus, Balzarini fa il punto su Rabiot

Balzarini ha ricordato come il francese, già ai tempi del PSG, fosse considerato un elemento difficile da gestire. “Era un discolo al Paris Saint-Germain ed è tornato a esserlo anche a Torino – ha sottolineato –. L’unico periodo in cui ha rigato davvero dritto è stato proprio alla Juve, e questo va riconosciuto al club bianconero. Ma non penso che ci sarà un ritorno”. Capitolo Locatelli: qui il discorso si fa più delicato. Balzarini ha lanciato una suggestione che pesa: “Io ve la butto lì – ha detto – se arriva un’offerta da 40-45 milioni, la Juventus si siede a trattare”. Una frase che apre più di uno scenario sul futuro del centrocampista, tra conferme non blindate e valutazioni economiche che potrebbero cambiare le carte in tavola.