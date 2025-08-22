Juventus, clamoroso Vlahovic: “Può ancora andare al Milan se…”

Più ci avviciniamo al gong finale di questo calciomercato estivo e più la telenovela Vlahovic si infittisce, con la Juventus bisognosa di trovare una soluzione e un Milan che – stando ad alcune delle ultime news – sarebbe sempre alla finestra. A tal proposito, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà è stato abbastanza chiaro in un suo video su YouTube nelle scorse ore.

“Finché il calciomercato è aperto, rimane aperto per tutti. Su Vlahovic e Lookman non ho la presunzione di poter dire che il loro mercato è finito. Aspetterei a dirlo. Occhio agli ultimi 8/10 giorni di mercato”. Tutt’altro che chiuse le questioni, dunque. E, parlando in particolare di Vlahovic, attenzione a quello che potrebbe veramente succedere: occhio a uno scenario aperto per Juve e Milan.

Vlahovic tra Juventus e Milan, lo scenario di calciomercato

A delineare il possibile futuro dell’attaccante serbo è stato Tuttosport, che ha indicato due possibili strade: “Il primo: un ritorno di fiamma rossonero nel caso in cui il club decidesse di andare oltre l’attaccante del Bayer Leverkusen, magari sperando e puntando su un prezzo di saldo, magari per tamponare un’eventuale cessione di Gimenez; il secondo: restare in bianconero per i prossimi sei mesi, quindi procedere con altre prospettive verso la scelta della nuova squadra, in un mercato – quello invernale – che sarà comunque molto diverso da quello estivo”.

Insomma, Vlahovic dalla Juventus al Milan sarebbe ancora possibile in questa sessione di calciomercato se i rossoneri cedessero subito Santi Gimenez. Altrimenti se ne potrebbe comunque riparlare più avanti, a gennaio. Ma, come dice Pedullà, finché il mercato è aperto bisogna fare molta attenzione a ogni possibile scenario senza escludere a priori sorprese o colpi di scena improvvisi.