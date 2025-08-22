Juventus, annuncio folle: “Contatti avviati, può tornare!”

Sono ore caldissime per un po’ tutte le squadre di Serie A – e non solo – visto che il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi alla chiusura e la Juventus ne sa certamente qualcosa. Anzi, quello bianconero è forse il club che ha ancora più carne al fuoco, tra cessioni e possibili colpi in entrata.

E quando si parla di mercato e di Juve, non si possono neanche escludere possibili sorprese o colpi di scena dell’ultim’ora, soprattutto negli ultimi giorni che si preannunciano veramente bollenti. A tal proposito, proprio in queste ore è spuntata un’indiscrezione decisamente importante e degna di nota che parla di un possibile clamoroso ritorno a Torino.

Juventus, possibile sorpresa di calciomercato: i dettagli

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è stato messo fuori rosa dal Marsiglia e avrebbe deciso di muoversi in prima persona per cercare una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dai colleghi di Onefootball, l’ex PSG si sarebbe addirittura offerto alla Juve. Ma non solo.

Rabiot avrebbe infatti già riallacciato i rapporti con un volto a lui molto familiare. Nelle scorse ore ci sarebbero stati dei contatti telefonici diretti con Giorgio Chiellini, suo ex compagno di squadra e oggi dirigente della Juventus. Resta da capire se i bianconeri sceglieranno davvero di cogliere l’occasione di mercato e avviare una trattativa con l’OM per riportare il francese a Torino. Pista da tenere in considerazione per il centrocampo della Juve.