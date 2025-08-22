Ciao Inter, me ne vado: arriva l’annuncio di Pedullà

Kristjan Asllani è davvero vicino al Torino. Lo conferma anche Alfredo Pedullà, che racconta come i granata abbiano deciso di andare dritti sul centrocampista albanese, considerato ormai la priorità a centrocampo.

Il punto di partenza è Ivan Ilic. Il serbo non ha convinto, il suo precampionato è stato deludente e la sensazione è quella di un giocatore che non ha rispettato le attese. Un flop, insomma, tanto che a Torino qualcuno si è pure pentito di non aver ascoltato certe offerte arrivate nei mesi scorsi, magari non ricchissime ma comunque utili per sistemare la rosa. Ora però c’è poco tempo, il mercato chiude e serve una soluzione immediata.

E così i granata hanno riallacciato i fili con l’Inter. Asllani ha già dato la sua disponibilità, la sua scelta è chiara: vuole il Toro. Adesso si lavora con i nerazzurri per trovare una formula che non preveda obblighi, dettaglio fondamentale per portare l’operazione a termine. Nel frattempo il Bologna, che si era interessato al giocatore, ha fatto un passo indietro dopo aver registrato una richiesta d’ingaggio da circa 2 milioni a stagione. E ha spostato le proprie attenzioni su Nicolussi Caviglia, seguito fino a poche ore fa proprio dal Torino. Sul tavolo resta anche la trattativa per Oristanio, che però corre su un binario parallelo. I granata lo seguono, il Verona osserva, ma la priorità resta Asllani. E la sensazione, ormai, è che siamo a un passo dalla fumata bianca.