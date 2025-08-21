Vlahovic, notizia improvvisa! Sky annuncia: “Il futuro…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, legato da tempo alle voci di mercato che riguardano il Milan.

Il punto di Sky Sport su Dusan Vlahovic

Secondo quanto riportato da Juvenews.eu, Marchetti ha spiegato: «Quello di Vlahovic è un obiettivo ormai dichiarato, non più nascosto. Il vero ostacolo non è il prezzo del cartellino, che il Milan potrebbe anche affrontare, ma piuttosto il peso dell’ingaggio. La trattativa riguarda direttamente il giocatore e la volontà di continuare a lavorare con Allegri sembra esserci. Resta però da sistemare la questione stipendio: parliamo di circa 12 milioni netti all’anno. Vlahovic è consapevole che questa cifra la porterà a casa adesso, mentre in futuro potrebbe dover scendere un po’. Con un contratto che scade nel 2026, i numeri vanno rivisti, ma resta il fatto che il serbo è sempre stato in cima alle idee del Milan. Hojlund, invece, non è un’alternativa sul piano tecnico, ma una pista che risponde a strategie differenti».