Il ritorno di Rabiot in Serie A! Annuncio clamoroso

Veronique Rabiot rompe il silenzio. La mamma-agente di Adrien, contattata da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro del figlio dopo l’esclusione dal Marsiglia. Una decisione che l’ha sorpresa: “È stato uno shock – ha detto – perché di litigi tra giocatori ne capitano. Comunque l’Italia non va esclusa, così come i progetti di grandi club in Spagna e Inghilterra”.

Calciomercato, nuovi aggiornamenti su Rabiot

Parole che riaprono scenari immediati di mercato. In Serie A sia Inter che Milan hanno messo gli occhi sul centrocampista, anche se nelle ultime ore è tornata a circolare una voce clamorosa: quella di un possibile ritorno alla Juventus. Un’ipotesi che, fino a qualche settimana fa, sembrava chiusa e invece ora torna a farsi strada.

Dal canto suo il Marsiglia ha fissato il prezzo: servono circa 15 milioni di euro per lasciar partire Rabiot. Una cifra che non spaventa i top club, ma che mette fretta alle pretendenti: la corsa può accendersi da un momento all’altro.