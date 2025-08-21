Colpaccio Milan: Di Marzio spiazza tutti e sgancia la bomba in diretta!

Il Milan si prepara a chiudere in grande stile questa sessione estiva di calciomercato. In arrivo c’è Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, un bel regalo per Allegri che avrà presto a disposizione il suo nuovo centravanti. Ma non è ancora finita qui, anzi.

Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate novità significative da una fonte decisamente autorevole come Gianluca Di Marzio. Stando a quanto riferito dal noto esperto di mercato, il club rossonero starebbe battendo anche altre piste, che potrebbero infiammarsi proprio negli ultimi giorni di calciomercato.

Milan, calciomercato ancora in fermento dopo Boniface

In diretta su Sky Sport, l’esperto di mercato ha fatto il punto sui piani del club rossonero: “Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per Boniface: prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 30 milioni di euro. Restano da limare gli ultimi dettagli, che dovrebbero sistemarsi nelle prossime ore, così Allegri potrà contare sul suo nuovo attaccante. I rossoneri, comunque, hanno portato avanti trattative anche per altri profili”.

“Nel taccuino c’è anche Conrad Harder dello Sporting Lisbona, un profilo più giovane che potrebbe tornare utile se il Milan decidesse di prendere una seconda punta in questo mercato, o più avanti. Il Diavolo ha valutato pure il brasiliano Rayan del Vasco da Gama, considerato tra i talenti più interessanti del momento in Brasile”. L’esperto di calciomercato ha poi aggiunto ulteriori dettagli in merito.

Tramite il proprio sito ufficiale infatti, Di Marzio ha rivelato: “Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri per il ruolo di esterno offensivo pensano a Rayan del Vasco da Gama. Per i rossoneri, infatti, può essere un investimento per un giovane di prospettiva che Carlo Ancelotti è pronto a convocare per la Selecao A oggi, comunque, non c’è ancora una trattativa tra il Milan e il club brasiliano per il classe 2006 che può essere un investimento soprattutto in caso di partenza di Chukwueze“.