Botto Juventus! L’annuncio poco fa: “Accordo raggiunto!”

Con il calciomercato estivo che si avvicina a grandi passi al gong finale, la Juventus ora ha la necessità di accelerare concretamente per centrare i suoi ultimi obiettivi. E nonostante i tempi sempre più stretti, i bianconeri hanno ancora diverso lavoro da fare, sia in entrata che in uscita.

Il rush finale di questo mercato si preannuncia davvero mozzafiato in ottica Juve, con diverse operazioni che potrebbero sbloccarsi a vicenda, formando un domino davvero interessante. Senza escludere, chiaramente, anche possibili sorprese o colpi di scena finali.

La questione Vlahovic – sempre in uscita – non frenerà comunque l’arrivo di Kolo Muani, destinato a tornare a Torino a prescindere dal destino del centravanti serbo. L’uscita invece di Douglas Luiz potrebbe sbloccare l’arrivo di un nuovo centrocampista (occhio sempre a O’Riley). E così via anche pera altre situazioni. In particolare, occhio a un fronte di calciomercato che si sta facendo sempre più caldo in casa Juve nelle ultime ore.

Juventus, colpaccio di calciomercato: i dettagli dell’accordo

La Vecchia Signora sta facendo davvero sul serio per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro è diventato l’obiettivo principale per completare il reparto offensivo e i bianconeri sognano di ricreare la coppia vista al Lille con Jonathan David, formando così un tandem d’attacco di assoluto livello per la nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti sarebbero già a buon punto: con l’agente Hasan Çetinkaya sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2030, con stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. La richiesta iniziale del Lille si aggira sui 25 milioni, ma il tempo stringe e non è escluso che la cifra finale possa scendere tra i 18 e i 20 milioni. A liberare un posto in rosa – e a bilancio – a Zhegrova potrebbe essere Nico Gonzalez. Ma quel che pare certo è che la Juventus sta lavorando con convinzione al colpo grosso dal Lille.