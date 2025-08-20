Mercato Milan, colpaccio: Pedullà sgancia la bomba e dà l’annuncio!

Il tempo scorre e il calciomercato si avvicina alla chiusura, ma al Milan resta ancora un obiettivo pesantissimo da centrare. Non si tratta di un semplice rinforzo, ma dell’acquisto forse più importante dell’estate rossonera: il nuovo centravanti titolare voluto da Massimiliano Allegri. Non un profilo qualunque, bensì l’uomo che sarà chiamato a guidare l’attacco rossonero.

Igli Tare, come confermato dallo stesso Ds prima della gara contro il Bari, è al lavoro su più piste. I nomi in cima alla lista restano quelli di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Due profili diversi, con costi e caratteristiche differenti: più accessibile l’ingaggio del danese, ma ci sono comunque diversi ostacoli da abbattere; più complicato invece il discorso legato a Vlahovic per via del pesantissimo ingaggio, anche se il serbo resta il preferito di Allegri. Detto questo, attenzione a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà in merito.

Milan, con Okafor ecco il tesoretto per il colpo di calciomercato in attacco

La cessione di Noah Okafor al Leeds ha portato nuova liquidità nelle casse del club, aumentando le risorse a disposizione per il grande investimento in avanti. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, questa mossa consente al Milan di avere maggiore margine di manovra per non sbagliare la scelta.

A tal proposito, l’esperto di calciomercato ha spiegato: “Sull’attaccante del Milan sono stati scritti, detti e fatti 20 nomi (addirittura Nunez), alcuni mai davvero contattati. Ma da inizio giugno – come anticipato – i contatti tra Vlahovic e Allegri sono fitti. Il gradimento è reciproco, vedremo se ci saranno le condizioni. Hojlund resta un’idea (da ieri anche del Napoli) che va seguita, ma non riscalda Allegri quanto Vlahovic“.

La decisione finale non potrà tardare ancora a lungo: il Milan è chiamato a scegliere e chiudere il colpo che consegnerà ad Allegri il suo nuovo bomber. E il tecnico rossonero, come trapela da settimane, ha già espresso chiaramente la sua preferenza: Dusan Vlahovic. Vedremo chi la spunterà.