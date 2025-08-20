Kolo Muani, arriva la decisione finale della Juventus

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus continua a lavorare con insistenza su Randal Kolo Muani. L’attaccante del Paris Saint-Germain è da settimane un obiettivo dichiarato dei bianconeri e, nonostante le difficoltà della trattativa, la sensazione è che il club torinese non voglia mollare di un millimetro. La volontà del giocatore ha fatto il resto: Kolo Muani avrebbe già manifestato il desiderio di rientrare a Torino, un segnale forte che ha spinto la Juve a mantenere vivo il dialogo con il PSG. Si tratta a oltranza, tra valutazioni economiche, formule di pagamento e possibili incastri. L’operazione non è semplice, ma l’idea che possa chiudersi da un momento all’altro è più che concreta.

Fin dall’apertura del mercato estivo i dirigenti juventini hanno messo il francese in cima alla lista dei desideri, convinti che sia lui il profilo giusto per dare un volto nuovo all’attacco. Da qui i contatti continui con Parigi e l’atteggiamento di chi non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Il segnale più chiaro arriva però da Comolli, che avrebbe deciso di portare avanti la trattativa comunque, senza legare l’operazione all’eventuale uscita di Vlahovic. Una scelta che racconta bene quanto sia forte la convinzione del club: Kolo Muani non è più soltanto un’idea, ma il vero grande obiettivo di questa estate bianconera.