Esplode la bomba di calciomercato: “Follia: dalla Juventus all’Inter!”

Ancora una volta, come è già più volte successo nel corso di questa lunga e calda estate, le cronache di calciomercato di Juventus e Inter tornano a incrociarsi. Le due big di Serie A sono al lavoro per concludere nel miglior modo possibile la propria campagna acquisti e adesso il tempo inizia anche a stringere. E si sa, negli ultimi giorni di mercato potrebbe veramente succedere di tutto.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato dei vari intrecci di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri, con vari nomi finiti sul tavolo. Dal derby per il giovane difensore Leoni (passato poi al Liverpool), all’incursione dell’Inter per alcuni obiettivi della Juve (come ad esempio Sancho e Kolo Muani).

Passando poi anche per altre indiscrezioni, come per esempio l’interesse del club milanese per Nico Gonzalez oppure quella del possibile agguato di Marotta per Vlahovic, possibile obiettivo a parametro zero del presidente nerazzurro in vista della prossima stagione. E adesso, proprio nelle ultime ore, è spuntato fuori anche un nuovo possibile incrocio pericoloso di calciomercato tra Juve e Inter.

Nuovo derby di mercato tra Juventus e Inter

Stavolta parliamo di un giocatore che è già stato recentemente alla Juve e che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino: il portoghese Renato Veiga, in uscita dal Chelsea. Ma, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, in corsa adesso si sarebbe inserita appunto anche l’Inter, che apprezza particolarmente il giocatore classe 2003. E c’è di più.

La Juventus stavolta vorrebbe acquistare Renato Veiga a titolo definitivo e avrebbe in mente di mettere sul piatto 20 milioni di euro per convincere il Chelsea. I Blues però, ad oggi, ne chiederebbero circa 30 ed è qui che potrebbe entrare in scena l’Inter, che ha la liquidità necessaria per accontentare il club inglese.

I bianconeri vorrebbero accelerare per bruciare la concorrenza dei rivali nerazzurri, ma le sorprese potrebbero sempre essere dietro l’angolo. Il duello di calciomercato tra Juventus e Inter per Veiga potrebbe veramente entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato.