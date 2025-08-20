Juventus, decisione pesantissima: 70 milioni di euro

Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, è stata chiara: la Juventus punta a raccogliere circa 70 milioni dalle cessioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Soldi che servono, e non poco, per sistemare la squadra e portare avanti le trattative più calde.

Calciomercato Juventus, il punto della situazione sulle cessioni

“La Juve – ha spiegato – deve ancora completarsi, mancano due o tre colpi. Il primo nome è quello di Kolo Muani, ma per arrivare in fondo all’operazione serve una cessione pesante”. E qui entrano in gioco i due nomi in uscita: Douglas Luiz, trattato dal Nottingham Forest, e Nico Gonzalez, nel mirino dell’Atletico Madrid. Due piste concrete che, sommate, possono portare un tesoretto importante. Le cifre, al momento, sono queste: circa 40 milioni per Douglas e una trentina per Nico. In totale, appunto, settanta milioni che la Juve spera di incassare a stretto giro. Una base che permetterebbe non solo di affondare su Kolo Muani, ma anche di muoversi su altri reparti. Perché la priorità non finisce lì: dopo l’eventuale partenza di Nico servirà un esterno in più, e Allegri chiede anche un altro centrocampista per completare l’organico. Insomma, mercato ancora in pieno movimento. Con le uscite decisive per accendere davvero le entrate.