Juventus, bomba Vlahovic in diretta Sky: “Può succedere che…”

La telenovela di calciomercato riguardante Dusan Vlahovic, sempre in bilico alla Juventus e seguito con particolare attenzione dal Milan, continua a tenere banco. I bianconeri hanno ora una fretta estrema di trovare una soluzione nell’immediato alla spinosa faccenda.

Per la Juve infatti il rischio è quello di ritrovarsi sul groppone un giocatore dallo stipendio pesantissimo e che potrebbe perdere addirittura a parametro zero il prossimo giugno. Intanto il Milan segue la vicenda con interesse, in attesa magari di sferrare un’incursione al momento più opportuno per strappare le migliori condizioni economiche possibili.

Per Allegri, si sa, Vlahovic rappresenterebbe un regalo di calciomercato assolutamente molto gradito, visto che il serbo è il preferito del tecnico rossonero per completare l’attacco del “suo” Milan, anche più del chiacchieratissimo Hojlund. A tal proposito, attenzione alle ultime notizie rivelate in diretta da Sky Sport, che ha delineato il possibile scenario della vicenda Vlahovic in vista degli ultimi giorni di mercato.

Vlahovic tra Juve e Milan: le ultime news di calciomercato in diretta Sky

Il noto giornalista Luca Cilli ha fatto il punto della situazione in diretta su Sky Sport, spiegando: “Abbiamo sempre indicato Dusan Vlahovic della Juventus come la prima scelta per rinforzare l’attacco di Allegri, perché è il preferito del tecnico rossonero. Al momento per il Milan pare essere un obiettivo fuori portata, soprattutto per l’ingaggio: parliamo di 12 milioni netti a stagione, con contratto in scadenza a giugno 2026. Paradossalmente, trovare un accordo con la Juventus sarebbe la parte tra virgolette più semplice; il vero nodo è lo stipendio del giocatore. Detto questo, come sottolinea Igli Tare, fino alla fine del mercato le cose possono cambiare: può succedere che magari l’attaccante abbassa le sue richieste economiche, capendo che in questa fase della carriera ha bisogno di una svolta, anche rinunciando a qualcosa. È possibile inoltre che negli ultimi giorni di calciomercato si creino quegli incastri giusti che non si sono verificati nei mesi scorsi“. Insomma, tutt’altro che spenta la pista Vlahovic in ottica Milan, con la Juve che spera in una svolta di mercato in extremis.