Inter, colpo clamoroso: nome mai uscito fuori

L’Inter frena su Lookman. La valutazione economica non convince, ma soprattutto ci sono dubbi tecnici: in questo momento non è una priorità, e infatti da viale della Liberazione non trapela nessuna intenzione di rilanciare.

Fc Inter 1908: le ultimissime di calciomercato

La vera urgenza riguarda il centrocampo. Serve un innesto di peso, un profilo “alla Koné”, uno che giochi già in Europa e che possa alzare il livello subito. I nomi restano coperti, ma la linea è chiara: prima sistemare la mediana, poi il resto. Il discorso sul centrocampista della Roma, intanto, è da considerarsi chiuso.

Solo una volta trovato il rinforzo giusto in mezzo al campo si passerà al difensore centrale. Qui l’Inter guarda a più piste: piace Solet, ma non è l’unico. C’è una lista e le valutazioni restano aperte. Il budget? Circa 50 milioni da investire. Una cifra importante, che però va distribuita bene. Per questo, al momento, nessuna follia su Lookman: l’Inter aspetta e sceglie con calma.