Colpo di scena assoluto: “Ecco chi pensa di comprare il Milan!”

La nuova stagione del Milan è già partita con il piede giusto, grazie al successo in Coppa Italia contro il Bari. Ma il calciomercato rossonero resta ancora incompleto. Con l’avvio della Serie A ormai alle porte, la dirigenza è chiamata ad accelerare per definire le ultime operazioni in entrata e in uscita e consegnare ad Allegri una rosa davvero competitiva.

Il punto più urgente riguarda l’attacco: Igli Tare ha messo al primo posto della lista l’acquisto di un centravanti. Gimenez, ad oggi unico riferimento offensivo, non può bastare. I fari sono puntati su Rasmus Hojlund, ma restano vive anche altre piste di spessore.

Milan, Hojlund in pole ma non mancano le alternative di calciomercato

A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato: “Le parole di Tare prima di Milan-Bari sono state molto indicative: l’attaccante è la priorità assoluta. Due i nomi principali: Dusan Vlahovic, il preferito da Allegri e dalla dirigenza mette d’accordo tutti, ma è percorribile solo se le condizioni economiche diventassero davvero favorevoli.

Poi c’è Rasmus Hojlund, oggi l’opzione più calda, con contatti molto avanzati col Manchester United e con il giocatore stesso. Penso che questa settimana possa essere decisiva. Non è stato convocato per l’Arsenal ed è fuori dal progetto. Sono previsti nuovi contatti: vedremo se il Milan potrà accontentarlo anche sulla formula”. Oltre ai due nomi principali, poi, occhio a chi rincorre ma è sempre sulla lista di mercato di Tare.

“Se i primi obiettivi dovessero sfumare, restano vive delle altre piste alternative. Sulla lista c’è Nicolas Jackson, profilo molto apprezzato ma costoso. Diventerà un’opzione praticabile se il Chelsea aprirà a una soluzione favorevole al Milan, è un nome che i rossoneri seguono da oltre un anno. Ci sono poi Breel Embolo, in rotta totale con il Monaco, e Tolu Arokodare del Genk, che continua a essere proposto. Questi sono i principali nomi per l’attacco del Milan.”