Addio Yildiz? Arriva la decisione della Juventus

Kenan Yildiz non si muove. O almeno, questo è il messaggio che arriva forte e chiaro dalla Juventus. Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento, ha spiegato come a giugno il Chelsea avesse fatto più di un pensiero sul turco: qualche chiamata, un sondaggio esplorativo, l’idea di capire se ci fosse margine. Poi stop.

Calciomercato, le ultimissime da casa Juventus

La questione è finita lì, praticamente sul nascere. Perché? Perché la Juve non ha voluto nemmeno aprire uno spiraglio. Il ragazzo, classe 2005, è già visto come un perno. Sta crescendo bene, Tudor lo sta valorizzando e la società lo considera intoccabile. Nemmeno il tempo di sedersi a parlare che dalle parti di Torino è arrivato un “no grazie”.

Intanto, sullo sfondo, c’è il discorso rinnovo. I contatti sono già avviati, nelle prossime settimane si entrerà nei dettagli. Non è questione di ore, ma di volontà: quella di blindare un talento che a 19 anni viene già trattato da colonna del progetto.

Il Chelsea, di fatto, non ha mai avuto chance reali. Prima ancora che potesse presentare un’offerta, la porta era già stata chiusa. L’unico tema oggi sul tavolo è il prolungamento: la Juve non vuole correre rischi e intende proteggersi subito.