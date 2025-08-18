Milan, follia di mercato: “Tare pensa a questo colpo clamoroso!”

Il Milan è al lavoro per chiudere al meglio una sessione di calciomercato decisamente intensa e piena di colpi di scena. E le sorprese potrebbero non essere ancora finite, anzi. La caccia al nuovo attaccante è sempre la priorità assoluta, e in cima alla lista resta Rasmus Hojlund. Il danese del Manchester United è il profilo preferito, ma non mancano gli ostacoli che rendono complessa l’operazione. Per questo motivo, la dirigenza rossonera tiene aperte più piste in attesa di capire come muoversi in questi ultimi giorni di mercato.

Milan, non solo Hojlund: spunta anche un’idea di calciomercato a sorpresa

Il club rossonero valuta diverse soluzioni nel caso in cui non si riuscisse ad affondare per Hojlund. Dusan Vlahovic della Juventus resta un vecchio pallino di Allegri, mentre Nicolas Jackson del Chelsea è considerato un obiettivo molto ambizioso ma dai costi altissimi. Nel mirino ci sono anche Gonçalo Ramos del PSG, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Nikola Krstovic del Lecce, Breel Embolo del Monaco e Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. Una lista lunga e con profili molto diversi tra loro. Ma occhio al vero colpo di scena che potrebbe cambiare tutto.

La novità è emersa nelle ultime ore. Secondo Tuttosport, il Milan potrebbe addirittura decidere di non prendere un nuovo centravanti e ripartire con Gimenez come unico riferimento, supportato da Leao e Okafor utilizzati all’occorrenza da falsi nove. In questo scenario, Tare punterebbe invece su un innesto di altro tipo: un esterno offensivo di primo piano, con Federico Chiesa del Liverpool indicato come possibile colpo a sorpresa. Una scelta diversa, che aprirebbe scenari inaspettati nel rush finale del mercato rossonero.