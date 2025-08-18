Colpaccio Juventus: Pedullà sgancia la bomba a sorpresa!

Il tempo corre, il gong finale di questo calciomercato estivo si avvicina sempre di più così come l’inizio della nuova stagione e la Juventus deve ancora risolvere parecchie questioni di mercato. I bianconeri lavorano soprattutto su alcune uscite fondamentali e pesanti, che potrebbero sbloccare delle potenziali situazioni in entrata.

Certo è che alcune operazioni di calciomercato la Juve vuole chiuderle a prescindere dalle cessioni. E’ successo ad esempio con Kolo Muani, con i vertici del club che hanno dato il via libera al ritorno del francese a Torino nonostante non si sia ancora sbloccata in alcun modo l’uscita di Dusan Vlahovic.

Per altre piste invece si attende la partenza di qualche pezzo in esubero della rosa bianconera. In tutto questo, attenzione alle ultime news sui movimenti della Juventus riferite dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio canale YouTube.

Juve, nuova pista di calciomercato: le ultime notizie da Pedullà

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Edon Zhegrova è un esterno offensivo di livello: in passato lo hanno seguito vari club italiani, come il Napoli, ma nessuno è affondato perché il Lille, nelle ultime finestre, non era disposto a cederlo. Adesso lo scenario è cambiato: su di lui è forte il Marsiglia di De Zerbi che, nonostante l’arrivo di Paixao, vuole aggiungere un altro attaccante. Si è informata anche la Juventus. Dal lato bianconero, però, è stato solo un primo contatto: alla Continassa devono prima chiarire il futuro di Nico Gonzalez. Vedremo se l’interesse della Juve avrà sviluppi; al momento il Marsiglia è avanti, ma il mercato regala sempre colpi di scena e tutto può capovolgersi in un attimo“. Occhio dunque a Zhegrova come possibile sorpresa di calciomercato per la Juve, in particolare come sostituto di Nico Gonzalez qualora l’argentino trovasse una nuova sistemazione da qui alla fine.