Ciao Juventus, vado alla Roma! / Calciomercato

Jadon Sancho vede la Serie A sempre più vicina. Dopo le settimane di chiacchiere e sondaggi, adesso l’inglese del Manchester United sembra davvero a un passo dalla Roma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Red Devils hanno detto sì alla proposta giallorossa: 23 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore andrebbe un contratto di cinque anni da circa 4,5 milioni a stagione, con crescita progressiva negli anni.

Per Gasperini e la società si tratta di un colpo pesante, che darebbe al tecnico un’arma in più sulle corsie offensive. Non è però ancora tutto fatto: prima di mettere nero su bianco, la Roma dovrà sistemare un’uscita in rosa per liberare spazio economico. Il club capitolino lavora a fari accesi per sbloccare questa operazione e chiudere definitivamente l’affare. L’obiettivo dichiarato è chiaro: completare il tutto entro le prossime ore, così da regalare a Sancho il tempo di ambientarsi subito e iniziare la nuova avventura in giallorosso.