Milan, Allegri spiazza tutti: “Ha chiesto di comprare anche…”

Il Milan vuole accelerare per chiudere il proprio calciomercato estivo nel minor tempo possibile. Gran parte del lavoro è già stato fatto, ma la dirigenza rossonera è pronta a mettere a segno ancora un paio di innesti per consegnare ad Allegri una rosa completa e pronta a competere da subito. E vuole farlo ascoltando proprio le indicazioni e le richieste del proprio tecnico.

Allegri detta la linea: altri due colpi di calciomercato per completare il Milan

Le richieste dell’allenatore sono chiare. La priorità resta l’attaccante: il nome più caldo è quello di Rasmus Hojlund, con cui i contatti sono già stati avviati. La trattativa, però, non si preannuncia semplice e richiederà tempo e pazienza. Igli Tare continuerà a lavorare sul danese, tenendo comunque vive anche piste alternative di alto profilo, tra cui quella che porta a Dusan Vlahovic.

Ma Allegri non si accontenta e ha chiesto anche un altro rinforzo in difesa. L’idea è aggiungere un centrale che possa garantire affidabilità, esperienza e permettere all’occorrenza di schierare il Milan anche con la retroguardia a tre. Gli ultimi giorni di mercato, in questo senso, potrebbero riservare le occasioni giuste.

I profili valutati al momento spaziano da Caleb Okoli, oggi al Leicester, a Jakub Kiwior dell’Arsenal, passando per Ryan Flamingo del PSV, il giovane Pietro Comuzzo della Fiorentina e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Soluzioni diverse per costi e caratteristiche, con la società rossonera pronta a cogliere l’opportunità migliore. Senza escludere, come spesso accade nelle battute finali del calciomercato, anche possibili sorprese dell’ultim’ora. Il Milan sfoglia la margherita e lavora per accontentare Allegri entro la fine di questa sessione estiva.