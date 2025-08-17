Inter, addio: voce clamorosa di calciomercato

L’Inter vuole provare a costruire qualcosa di importante. Allo stesso tempo, però, oltre alle possibili acquisizioni, c’è anche la possibilità di qualche addio.

In questo senso, le voci che circolano ci dicono che c’è un giocatore top della rosa interista che potrebbe salutare. Dire addio. Ed è questo il senso delle parole che abbiamo raccolto in queste ore.

Fc Inter 1908: le parole di Fabrizio Romano

Stanno parlando tutti tra gli addetti ai lavori, ma le parole che vogliamo riportarvi oggi sono quelle di un esperto assoluto di calciomercato. Stiamo parlando di Fabrizio Romano. Che sul proprio canale Youtube ha parlato di come si stia muovendo qualcosa in direzione Pavard. Ecco le sue parole che abbiamo raccolto e che vi riportiamo di seguito.

“Occhi puntati su Pavard: tra le varie indiscrezioni, quella che prende sempre più corpo riguarda il Neom FC. Il club arabo sta facendo sul serio e avrebbe già intensificato i contatti con gli agenti del difensore, oltre ad aver avviato un dialogo diretto con l’Inter. L’intenzione è chiara: presentare un’offerta concreta per provare a convincere il francese. Resta da capire la questione economica, visto che Pavard percepisce un ingaggio importante a Milano, ma la volontà di Neom è forte. In viale della Liberazione si stanno muovendo per valutare se possa aprirsi uno scenario reale per la sua cessione. L’addio del difensore in estate non è affatto da escludere: molto dipenderà dalle proposte che arriveranno e, soprattutto, dalla scelta finale del giocatore. La partita, insomma, è ancora tutta aperta“.