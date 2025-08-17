Colpo Juve, è fatta: Fabrizio Romano conferma tutto!

Sono ore di fuoco per il possibile ritorno in Italia di Randal Kolo Muani. Come confermato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra la Juventus e il giocatore sul contratto è stato raggiunto già lo scorso giugno.

Juventus, le ultime di calciomercato dicono qualcosa di molto chiaro

Una base solida che, da allora, non è mai stata messa in discussione: l’attaccante francese non ha aperto colloqui con nessun altro club, nonostante negli ultimi giorni siano circolati rumors su Newcastle e altre squadre di Premier League. La realtà, ad oggi, è che l’unica trattativa concreta è quella tra Juventus e Paris Saint-Germain. I due club sono in contatto quotidiano per limare gli ultimi dettagli di un’operazione complessiva da 55 milioni di euro, strutturata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Una modalità che consentirebbe ai bianconeri di gestire l’impatto a bilancio e, al tempo stesso, garantire al PSG una cessione importante sotto il profilo economico.

Per Tudor – che vede in Kolo Muani un profilo ideale per dare profondità e fisicità all’attacco – si tratterebbe di un innesto fondamentale in vista della nuova stagione. Il francese, reduce da mesi complicati a Parigi tra infortuni e rotazioni, vede nella Juventus la possibilità di rilanciarsi in un contesto dove sarebbe titolare e punto di riferimento.

Il clima attorno alla trattativa è di grande attesa: nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme definitive. In caso di fumata bianca, il ritorno di Kolo Muani in Serie A sarebbe uno dei colpi più importanti di questo calciomercato estivo, destinato a far sognare i tifosi bianconeri e a cambiare gli equilibri dell’attacco juventino.