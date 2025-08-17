Colpaccio Juventus, poco fa l’annuncio: “Accordo raggiunto!”

Manca sempre meno alla chiusura di questo estenuante calciomercato estivo e la Juventus adesso è chiamata a stringere i tempi per alcuni obiettivi da consegnare il prima possibile a Igor Tudor. Il primo colpo in arrivo è Randal Kolo Muani dal PSG, che completerà l’attacco bianconero.

Il francese ha rifiutato ogni altra possibile destinazione e ogni proposta arrivatagli per attendere l’affondo decisivo della Juve. I vertici bianconeri hanno dato il via libera all’operazione, a prescindere da quanto accadrà sul fronte Vlahovic. La Juventus spera di chiudere entro le prossime ore per mettere Kolo Muani a disposizione di Tudor già per la prima di campionato. Ma non è ancora tutto. Anzi, ora la Juve starebbe accelerando con forza anche per un altro colpaccio di mercato.

Juve, altro colpo di calciomercato dopo Kolo Muani

La Vecchia Signora infatti vuole sistemare definitivamente anche il centrocampo. E tra i tanti nomi accostati a più riprese alla Juventus, adesso ne sta balzando nettamente uno in testa alla classifica. Ne ha parlato nel dettaglio il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini, che sul proprio canale YouTube ha svelato alcune importanti indiscrezioni.

“La Juve ha già bloccato Matt O’Riley del Brighton e ha raggiunto l’accordo totale con lui. Il giocatore ha già detto di sì su tutto. La sua valutazione è di 30 milioni di euro e i bianconeri stanno studiando un prestito con obbligo di riscatto. O’Riley sarebbe il sostituto di Douglas Luiz nel caso in cui venisse ceduto; anche se, a mio avviso, dentro di sé lui vorrebbe restare per dimostrare di essere un altro giocatore”. Occhio dunque a O’Riley, che sarebbe il prescelto della Juventus per il colpo di calciomercato a centrocampo.