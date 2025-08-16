Calciomercato Juventus, colpo di scena! Balzarini ha detto che…

Douglas Luiz, in queste settimane, sta mandando segnali chiari. Lo ha raccontato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, riportato poi da Reggionelpallone.it.

Grazie alle prestazioni nelle amichevoli — due già giocate, in attesa della sfida con l’Atalanta — il brasiliano si sta avvicinando alla valutazione fissata da Comolli: 40 milioni complessivi, 10 per il prestito e 30 per il riscatto.

Juventus | E se il calciomercato passasse da Douglas Luiz?

Balzarini però frena una lettura banale: non è che Douglas si stia “mettendo in vetrina” per forzare un addio. Semplicemente, adesso sta riuscendo a esprimere un calcio che qualche mese fa non riusciva a mostrare. È come se dicesse: “Questo sono io, posso esserlo qui o altrove. Non sono il giocatore spento della scorsa stagione”. Un modo per rimettersi su un piedistallo tecnico e mentale.

Secondo Balzarini, se la Juve gli chiedesse di restare, lui accetterebbe volentieri. Per dimostrare a tutti — e soprattutto a sé stesso — di non essere il Douglas Luiz opaco dell’ultima annata. Allo stesso tempo, gradirebbe anche un trasferimento in un club di primo livello, forse più ambizioso del Nottingham Forest, che con ogni probabilità lotterà per un posto in Europa League.

La sensazione è che oggi il brasiliano sia in una botte di ferro. Resta da capire se a prevalere sarà la valutazione tecnica di Tudor, che lo vede addirittura come trequartista in zona gol, o se invece saranno le esigenze di bilancio a dettare la scelta. In quel caso, sarà ceduto solo a chi potrà sborsare l’intera cifra richiesta.