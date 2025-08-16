Inter, colpo clamoroso? Pedullà annuncia che… | Calciomercato

Ore caldissime in casa Inter, e il mercato si infiamma: il nome nuovo è quello di Koné. Ma per arrivare al centrocampista francese della Roma, valutato 50 milioni bonus compresi, potrebbe saltare l’assalto a Lookman.

Calciomercato Inter, Pedullà fa il punto della situazione

A dirlo è Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube: “Non mi risulta ci siano stati contatti diretti per Koné, ma c’è frenesia da parte degli agenti che cercano spiragli. E l’Inter, per lui, è una grande opportunità. Poi, certo, resta la valutazione della Roma… vedremo se si arriverà fino in fondo e se l’Inter lascerà la pista Lookman”.

Scenario che sarebbe un mezzo terremoto rispetto ai piani iniziali, visto che per Lookman il club nerazzurro era disposto a trattare la differenza di 3-4 milioni con l’Atalanta. Ma il problema, oggi, è la coperta corta: per prendere entrambi servirebbero circa 100 milioni, cifra quasi impossibile senza cessioni pesanti. Insomma, a meno di un colpo di scena, la scelta sembra obbligata: o Lookman o Koné. E le prossime ore, in viale della Liberazione, diranno quale sarà la direzione.