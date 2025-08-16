Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: “Va al Milan se…”

La telenovela di calciomercato relativa al destino di Dusan Vlahovic prosegue e tiene sempre banco in casa Juventus (ma con riflessi anche sulle strategie del Milan). Sappiamo infatti che la Juve ha estrema voglia e necessità di risolvere la questione entro la fine di questo mercato estivo per evitare di tenere in rosa il serbo e pagargli il pesantissimo ingaggio per un altro anno per poi perderlo a parametro zero il prossimo giugno.

Dall’altra parte c’è poi il Milan, alla ricerca di un nuovo bomber per Allegri. E se è vero che in questo momento i rossoneri stanno spingendo forte per Hojlund, è altrettanto vero che il preferito del tecnico livornese rimane ancora Vlahovic. E il serbo potrebbe veramente rientrare in gioco negli ultimi giorni di calciomercato qualora Tare non riuscisse a chiudere per Hojlund dal Manchester United. In tutto questo, poi, nelle scorse ore il noto giornalista Gianni Balzarini – sempre molto vicino all’ambiente bianconero – ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda.

Vlahovic dalla Juve al Milan? Le ultime news di calciomercato

Parlando tramite il proprio canale YouTube, Balzarini ha sottolineato: “Rispondo a chi sostiene che Vlahovic voglia restare alla Juventus per giocare la Champions League: qui sta l’equivoco. Lui resterebbe alla Juve — ammesso che intenda farlo — solo a certe condizioni; se il Milan compie il passo decisivo, andrà al Milan, e ci andrebbe volentieri. Se invece la sua scelta fosse restare per la Champions, allora sbaglia valutazione: rimanendo alla Juventus difficilmente la giocherà. Non sarà la prima opzione, né la seconda: al massimo la terza. Potrà entrare a partita in corso, ma onestamente vedo poche presenze da titolare in Champions nel suo futuro con la maglia bianconera”. Vlahovic, che sarà chiusissimo alla Juve, sarebbe dunque prontissimo a rispondere a un’eventuale chiamata di Allegri al Milan, almeno secondo Balzarini. Situazione da monitorare sempre con grande attenzione, fino alla fine di questo caldo mercato estivo.