Calciomercato | Vlahovic al Milan, annuncio improvviso!

Gianni Balzarini, nel suo ultimo video su YouTube, ha affrontato di petto il tema più caldo: il futuro di Dusan Vlahovic. E le sue parole, che reggionelpallone.it ha raccolto per voi, non lasciano spazio a troppi dubbi.

Juventus, Balzarini fa il punto della situazione

“C’è chi mi dice — ha spiegato — che Vlahovic vuole restare alla Juventus per giocare la Champions. E qui, permettetemi, casca l’asino. No, la realtà è che, ammesso che voglia davvero restare, lo farebbe solo a certe condizioni. Perché se il Milan decidesse di fare il passo decisivo, lui al Milan ci andrebbe eccome. E sarebbe pure contento”. Ma Balzarini non si è fermato. E ha detto anche qualcos’altro di molto importante.

Vlahovic sbaglia i calcoli?

“Se davvero la sua motivazione fosse la Champions, allora sbaglia i calcoli. Perché alla Juve, in Champions, non sarebbe la prima scelta. Nemmeno la seconda. Eventualmente la terza. Vorrebbe dire partire spesso dalla panchina, entrare magari a partita in corso. Ma da titolare, onestamente, ne vedo poche all’orizzonte”. Un quadro netto, che lascia intendere come il futuro del serbo sia tutt’altro che scritto.