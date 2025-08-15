Lookman-Inter, esplode la bomba: poco fa l’annuncio improvviso!

L’Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo di calciomercato di grande spessore per il proprio reparto offensivo. E come è ormai ben noto, il primissimo nome sulla lista nerazzurra è sempre quello di Ademola Lookman dell’Atalanta. La telenovela di mercato va ormai vanati da tempo immemore, la trattativa è di quelle estenuanti. Ma a breve si dovrà arrivare a una svolta, in un senso o nell’altro.

L’Inter per ora non sta muovendo nuovi passi in direzione Atalanta che, dal canto suo, rimane ferma sulla propria valutazione di oltre 50 milioni di euro. Marotta si è fermato invece a quota 45, bonus inclusi. Arriverà dunque un rilancio per Lookman o si andrà su piste di calciomercato alternative per l’attacco dell’Inter? Proprio a tal proposito, nelle scorse ore è arrivato un aggiornamento molto importante.

Inter su Lookman: le ultime notizie di calciomercato

A parlare dell’intricata situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “C’è un aggiornamento rilevante sul futuro di Ademola Lookman legato all’Inter. Al momento il club nerazzurro non ha intenzione di rilanciare: ritiene che 45 milioni, bonus compresi, siano un’offerta adeguata. Non risulta la volontà di aumentare né il budget né la proposta per Lookman. Vedremo come evolverà la situazione, anche perché dall’Atalanta non è arrivata un’apertura. Ad oggi il dossier Inter–Lookman è fermo, in stand-by, e i nerazzurri stanno valutando anche soluzioni alternative”. Insomma, adesso sta filtrando sempre più pessimismo su questo fronte, che potrebbe tramontare definitivamente qualora le cose rimanessero così. Occhio dunque alle possibili piste alternative a Lookman, con l’Inter che si guarda sempre attorno.

Le alternative di mercato a Lookman nel mirino dell’Inter

Tra i nomi più quotati c’è sempre Christopher Nkunku del Chelsea, che piace da tempo. In Francia accostano ai nerazzurri il classe 2002 Maghnes Akliouche del Monaco, mentre il pezzo grosso più suggestivo è rappresentato da Antonio Nusa del Lipsia. Più freddo e lontano Alejandro Garnacho del Manchester United, così come in secondo piano rimangono anche Jadon Sancho – sempre dello United – e Nico Gonzalez della Juventus. Senza comunque mai escludere altri possibili profili e anche nuove piste a sorpresa che potrebbero spuntare da un momento all’altro in ottica Inter.