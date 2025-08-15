Calciomercato Juve, brutte notizie: annuncio Sky Sport poco fa

Il mercato della Juventus resta inchiodato. Porte chiuse in entrata finché non parte qualcuno di peso. Non è un segreto: servono soldi veri per sbloccare la situazione e iniziare a muoversi.

Juventus, gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport

Secondo Sky Sport, i due nomi più caldi in uscita sono quelli di Dusan Vlahovic e Douglas Luiz. Il primo, centravanti che a Torino ha alternato fiammate e momenti di buio, continua a dividere la piazza. Il secondo, arrivato la scorsa estate tra grandi aspettative, ieri ha pure segnato contro la Next Gen in amichevole… ma il futuro, ormai, sembra scritto altrove.

Vlahovic, ecco le ultimissime. E occhio a Kolo Muani

Non si parla di dettagli di contratto o di rapporti con l’allenatore: qui si tratta di pura necessità economica. Senza una cessione importante — e parliamo di cifre da decine di milioni — la Juve non può affondare colpi in entrata. E in cima alla lista dei desideri c’è sempre lui, Kolo Muani.

L’attaccante francese, seguito da tempo, sa dell’interesse bianconero e aspetta. Non ha chiuso le porte ad altre soluzioni, ma il messaggio è chiaro: preferirebbe Torino. Ecco perché ogni giorno che passa, in attesa della mossa giusta in uscita, sembra un braccio di ferro con il calendario. Alla Continassa lo sanno: finché qualcuno non lascia la maglia, l’attacco ai grandi obiettivi resta solo sulla carta.